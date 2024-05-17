Su Sporları Federasyonu, Doğukan’a başarılar diledi

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Türkiye Milli Takımı adına İtalya’da yarışacak Doğukan Ulaç’a başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Kayseri Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren ve 18 Mayıs tarihinde Türkiye Milli Takımı adına LEN Open Water Cup 1’st Leg (Avrupa Kupası 1. Ayak) İtalya / Piombino’da 10 km yarışacak olan uluslararası başarılarıyla gururlandığımız milli yüzücümüz Doğukan Ulaç’a ve antrenörüne başarılar dileriz.” denildi.

