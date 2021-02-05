Stadyuma saldırdılar

Güney Kıbrıs alt lig ekiplerinden Elpida Ksylofago takımının maçlarını oynadığı stadına saldırı gerçekleşti.
Sahaya giren kimliği belirsiz kişiler kale ağlarını kesip, projektörleri kırdı ve ağları tutan direkleri eğdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ElpidaKsylofago yönetimi olayı kınadıklarını ve sorumluların bulunup cezalandırılması için polise başvurduklarını ifade etti.
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