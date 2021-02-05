Apoel şampiyon

Ünlü futbol oyunu FIFA’da düzenlenen VPL(Virtual Pro League) Şampiyonlar Liginde yarı finalde Fenerbahçe’yi eleyip finale yükselen Apoel, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Apoel E spor takımı., finalde Portekiz ekibi CDR Santanense’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıyla Apoel bu turnuvada şampiyon olan ilk Kıbrıslı Rum ekibi oldu.

