Apoel şampiyon

Ünlü futbol oyunu FIFA’da düzenlenen VPL(Virtual Pro League) Şampiyonlar Liginde yarı finalde Fenerbahçe’yi eleyip finale yükselen Apoel, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Apoel E spor takımı., finalde Portekiz ekibi CDR Santanense’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıyla Apoel bu turnuvada şampiyon olan ilk Kıbrıslı Rum ekibi oldu.
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