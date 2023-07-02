“Sporun Oskarları” ödüllerini alıyor

KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni yarın (3 Temmuz 2023) yapılacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni yarın (3 Temmuz 2023 Pazartesi) yapılacak. Derneğin 40’ıncı kuruluş yıldönümünde yapılacak organizasyon saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında yer alacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödüller KTSYD tarafından duyurulurken, başarılı isimler düzenlenecek gecede ödüllerini alacak.

ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLÜ

KTSYD Yönetimi, uzun yıllardır verilen prestijli ödüllere bir yeni ödül daha ekleme kararı aldı. Yönetim Kurulu, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adının yaşatılması adına ödüllere ‘Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nün eklenmesini kararlaştırdı. Bu ödülün birincisi ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne takdim edilmesine, gelecek yıllarda ise bu ödülün okul sporlarında başarılı olacak olan takımlara verilmesikararlaştırıldı.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ SÜLEYMAN GÖKTAŞ’A

KTSYD Yönetim Kurulu bu yıl Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü Süleyman Göktaş’a verecek. Göktaş, uzun yıllar özelde ülke sporu, genelde ülke futboluna sporcu, antrenör, yönetici ve 20 yılı aşkın bir süre Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanlığı yaparak hizmet verdi.

YILIN SPORCUSU BUSE SAVAŞKAN

Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü, atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren yüksek atlama branşındaki elit atlet Buse Savaşkan’a verilmesi kararlaştırdı. Buse Savaşkan, 2023 yılında özellikle Avrupa’daki yarışmalarda önemli başarılar elde etti. 28 Ocak’ta Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen yarışta 1.82’lik derecesi ile ikinci, 8 Şubat’ta aynı ülkenin Amiens şehrinde düzenlenen yarışta 1.85 ile birinci olma başarısı gösteren Buse, 21 Mayıs’ta Polonya’nın Bialystok şehrindeki ve 7 Haziran’da Finlandiya’nın Jyvaskyla şehrindeki yarışlarda 1.88’lik kariyerinin en iyi derecesini tekrarlayarak birinci oldu. Savaşkan son olarak Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı forması giyerek 1.87’lik derecesi ile dördüncü olma başarısı gösterdi.

YILIN ANTRENÖRÜ AYŞE GÜNERMANÖZILGAZ

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü basketbolda Ayşe GünermanÖzılgaz’a verilmesini kararlaştırdı. Yönettiği Leventspor ile U14 Türkiye Kızlar Şampiyonası’nı dördüncü, Türkiye U16 Kızlar Şampiyonası’nı yedinci olarak tamamlayan Ayşe GünermanÖzılgaz, okul sporlarında Levent Kolej ile Türkiye Ortaokullar Birinciliği’ni üçüncü olarak tamamlama başarısı göstererek Türkiye’de yer alan takımlar arasında takımının en iyiler arasında yer almasını sağladı.

YILIN HAKEMİ MEHMET SEZENER

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün bu yıl futbolda Mehmet Sezener’e verilmesi kararlaştırıldı. KTSYD ödülleri kapsamında ilk kez bu ödüle layık görülen Sezener, 2022-23 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 35 maçta görev yaptı, bu kulvarlarda en fazla görev alan hakem olarak sezonu tamamladı.

ZEKA ÖZTEKNİK ÖZEL ÖDÜLLERİ

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak ZekaÖzteknik adına verilen Özel Ödüller de dernek yönetimi tarafından belirlendi.

ChinaBazaaar Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın bu sezon tüm kulvarlarda elde ettiği şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan, geçtiğimiz yıl Kosova’da düzenlenen özel turnuvada da gösterdiği performansla bu ülkenin kulüplerinden transfer teklifleri alan kaleci Şemsi Yıldırım, özel ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Tenis hayatını Ankara’da sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün genç sporcusu Bekir Devran Esendağlı, özel ödüle layık görülen bir diğer isim oldu. Esendağlı yıl içerisinde birçok Tennis Europe turnuvasında elde ettiği birinciliklerin yanı sıra Türkiye Milli Takımına seçilme başarısı gösterdi.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri’nde ödüle layık görülen bir diğer isim ise futbolda Tahsin Özler oldu. Futbol hayatına Küçük Kaymaklı’da başlayan ve son yıllarda Kıbrıs’ın güneyinde Omonia forması giyen, U17 takım kaptanlığı yapan ve U19 takımında da forma giymeye başlayan Özler, özel ödüle layık görüldü.

