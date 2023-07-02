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Basketbol U 17 Kızlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor

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Basketbol U 17 Kızlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor
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Basketbol U 17 Kızlar Ligi finali bu akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak final maçında Akdeniz Spor Birliği ile Ceasar Larnaka Gençler Birliği takımları saat 20.00’de karşılaşacaklar. Maçı kazanacak takım şampiyon olacak.
 
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