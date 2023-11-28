Spora yatırımlar hızlanacak

Başbakan Ünal Üstel, sporda tesisleşmeye önem verdiklerini kaydederek, güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak gerektiğini belirtti

Başbakan Ünal Üstel, bu sabah Girne’de bulunan Doğan Türk Birliği tesisini yerinde inceleyerek Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu’dan bilgi aldı.Üstel, ziyaretinde yaptığı konuşmada, gençlerin spora yöneldiğinde kötü alışkanlardan uzaklaşacağını ve sağlıklı yaşamı tercih edeceğini belirterek, sporun tüm alanlarına yatırım yapmak gerektiğini söyledi. Doğan Türk Birliği Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetimini ülkeye kazandırdıkları tesis için kutlayan Üstel, kalan sürede tesise gerekli tüm yatırımları Başbakanlık olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi. Üstel, sporda tesisleşmeye önem verdiklerini kaydederek, güzel tesisleri bütün bölgelere yaymak gerektiğini belirtti.Ünal Üstel başkan Bayar Piskobulu’nun şu anki tesisi ülkeye kazandırmak için verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerden biri olduğunu da söyledi. Kısa süre önce bölgeyi incelemeye geldiğinde şu anki yerin farklı durumda olduğunu bugün ise mükemmel bir tesisin özelde Doğan Türk Birliği, genelde ise ülke sporuna kazandırıldığını söyledi. Bayar Piskobulu’nun ve yönetiminin bu tesisi açma sözünü verdiğini anımsatan Başbakan Ünal Üstel, kısa süre sonra açılışını yapacakları tesis için emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması dileğinde bulundu.YATIRIMLARI HIZLANDIRACAĞIZÖzellikle gençlerin, sağlıklı zemin ve sağlıklı alanlarda hayat sürmeleri için bu tür tesislerin şart olduğunu ifade eden Başbakan Ünal Üstel, sporun tüm alanlarına yatırım yapacaklarını söyledi. Üstel"Gençlik spora yöneldiğinde kötü alışkanlıklardan uzaklaşır; sağlığı ve sağlıklı yaşamı tercih ettiğini söyleyerek, bugün ülkenin mükemmel bir tesis kazandığını böyle güzel tesisleri bölgelere yaymak gerektiğini belirtti.