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Szalai, yılın 11’ine seçildi

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Szalai, yılın 11’ine seçildi
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Güney Kıbrıs Spor Yazarları Derneği (EAK)’nin her yıl verdiği yılınbaşarılıları ödülünde, Fenerbahçe’nin Macar yıldızı, Apollon Limasol’un eski futbolcusu AtillaSzalai’de kendine yer buldu.
Szalai, Güney Kıbrıs Liginde gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu ve kısa sürede Fenerbahçe’nin de vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Apollon kulübü de birpaylaşım yayınlayarak Atilla Szali’yi yılın 11’ine girmesinden dolayı kutladı.
 
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