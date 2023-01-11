Spor yazarları eğitim için bir araya geliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından her yıl düzenlenen eğitim seminerinin bu yılki konuklarının D-SMART Spor Müdürü Aykut Aydın, Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu ile Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlük görevlerini üstlenmiş Ersun Yanal olacağı bildirildi.KTSYD’den verilen bilgiye göre, seminer, bu yıl Bafra Limak Deluxe Hotel'de yer alacak.Seminerde spor yazarları bilgilerini yenileme fırsatı yakalarken, üç oturum şeklinde sürecek eğitim semineri, 14 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılış ile başlayacak.KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Serkan Soyalan’ın oturum başkanlığı yapacağı ilk oturum saat 10.15’te başlayacak. “Hazırlıktan Sunuma Canlı Yayın” konu başlığı D-SMART Spor Müdürü Aykut Aydın tarafından üyelere aktarılacak.Seminerin ikinci konusu ise “Yorumculuk ve Hassasiyetleri” olarak ele alınacak. KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy’un başkanlığını yapacağı oturum saat 11.45’te başlayacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu üyeleri konu hakkında bilgilendirecek.Öğle arasının ardından seminerin son oturumuna geçilecek. KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Hamit Sakallı’nın oturum başkanlığı yapacağı oturumun konuğu daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlük görevini üstlenen Ersun Yanal, “Teknik Adamlıkta Zirveye Giden Yol” konu başlığı ile üyelerle birlikte olacak.