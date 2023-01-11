banner875
banner885
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
12 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
15 0
 
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
28 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
15 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
126 1
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
102 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
19 0
banner878

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük 39'uncu ölüm yıl dönümünde anılacak

banner476

banner825
Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Küçük 39'uncu ölüm yıl dönümünde anılacak
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni ve anma programı düzenlenecek.
Küçük, 15 Ocak Pazar günü saat 10.26’da anıt mezarında düzenlenecek törenle anılacak.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.
Anıt mezardaki törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.
Küçük için Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.15’te anma programı düzenlenecek.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük konuşma yapacak.
Anma programı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi korosunun şarkıları ve oratoryoyla son bulacak.
Küçük’ün 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla Mersin’de de anma töreni düzenlenecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.