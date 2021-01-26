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Spor yasaklandı

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Spor yasaklandı
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Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararları arasında sporla ilgili kararlaraldı.
Alınan kararagöre takım spor antrenman ve müsabakalarının bir sonraki karara kadar durdurulmasına karar verildi.
 
 
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