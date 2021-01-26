Spor adamları aşılarını oldular

Korona virüs salgını karşısında en önemli savunmalardan olan aşılanma konusunda çalışmalar devam ediyor.
Aşılanma çalışmaları planlamasında belli bir yaşın üzerindeki spor adamları da aşılandı. Pandemi hastanesindeki aşılanma bölümüne giden spor adamları burada korona virüs aşılarını oldular.
Aralarında Alper Aligüllü, Ali Çetin Amcaoğlu, Ali Volkan ve İlker Ertemel’in de bulunduğu spor adamları pandemi hastanesinde korona virüs aşılarını yaptırdılar.
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