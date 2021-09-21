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Spor Paneli gerçekleşiyor

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Spor Paneli gerçekleşiyor

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ülkemizin Uluslararası alanda Spor federasyonlarına ve birliklerine üyelikleri konusunun görüşüleceği “Spor Paneli” 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10:00’da KTSYD konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Türkiye Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı olan Av. Alpay Köse ve ekibinin katılacağı Panelin Operatörlüğünü Doç. Dr. Nazım Burgul yapacak olup, Ülkemizde faaliyet gösteren Spor Federasyonları, MOK ve Spor yazarlarından temsilciler katılacaktır.

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı "Spor Paneli" ülkemizin dışa açılımı konusunda bir yol haritası olacağını ve buradan çıkacak fikirlerin ülke sporunun önünün açılmasına yönelik bir adım olarak gördüğünü belirtti. Panelde yer alacak olan tüm katılımcılara şimdiden  teşekkür etti.

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