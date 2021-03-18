Spor Dairesine korona arası

Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi başkanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Sekreteri Sertaç Bozatlı’nın PCR testinin pozitif çıkması sonucunda Sertaç Bozatlı, karantinaya alınmıştı.

Sertaç Bozatlı’nın COVID – 19 olması nedeniyle Spor Dairesi Müdürlüğü ve Gençlik Dairesi tedbir amaçlı olarak kapatılırken, Spor Dairesinden kapanma ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Spor Dairesi Müdürlüğü ve Gençlik Dairesi, dairede tespit edilen pozitif vakanın ardından tedbir amaçlı olarak 22 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır.”

