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Haskasap: Yarış zamanına kadar hazırlanacağız

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Haskasap: Yarış zamanına kadar hazırlanacağız
Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında ilk kez yarışacak olan NeuDriftRally Takımı,Enver Haskasap – Halil Mulla ikilisi ile zafere ulaşmayı hedefleyecek.
Skoda Fabia R5 araçları ile test sürüşlerine başlayan NeuDriftRally Takımının pilotu Enver Haskasap, yeni sezon öncesinde şu açıklamayı yaptı:
“NeuDriftRally Takımı hikayesinin ilk adımlarını atmaya başladık. Zor ve ciddi bir çabadan geçiyoruz.
Her egzersizden sonra yenilikler hakkında bilgi edineceğiz. Yarış zamanına kadar hazırlanmaya çalışacağız. Takım olarak erken bir araya gelerek güçlü bir şekilde motive olduk. Umarız her şey beklendiği gibi ilerler.”
 
 
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