Spor Dairesi, sporu durdurdu

Spor Dairesi bir duyuru yayınlayarak COVID 19 vakalarındaki artış nedeniyle tüm spor etkinliklerine ara verdirdi.
Spor Dairesinden yapılan duyuru şöyle:
"Ülkemizde son günlerde Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine tüm spor müsabakalarına, ikinci bir duyuruya kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır."
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