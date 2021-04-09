Spor Dairesi, sporu durdurdu

Spor Dairesi bir duyuru yayınlayarak COVID 19 vakalarındaki artış nedeniyle tüm spor etkinliklerine ara verdirdi.

Spor Dairesinden yapılan duyuru şöyle:

"Ülkemizde son günlerde Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine tüm spor müsabakalarına, ikinci bir duyuruya kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır."