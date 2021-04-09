ABD, Karadeniz’e savaş gemisi gönderiyor

Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırına asker yığmasıyla birlikte başlayan gerilim dinecek gibi gözükmüyor…

ABD Savunma Bakanlığı'nda görevli yetkili, "Karadeniz'e savaş gemisi gönderebiliriz" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin gelecek hafta savaş gemisi yollayacağını doğruladı.

Son haftalarda Kiev ve Moskova hattında yaşanan gerilime birçok ülke farklı açıklamalarla müdahil olurken dün gece ABD’den çok net ve korkutucu bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkili, ABD’nin Karadeniz’e birkaç hafta içerisinde savaş gemisi gönderebileceğini duyurdu. İsmini açıklamak istemeyen yetkili ABD’nin Rusya’nın karşısında Ukrayna’ya destek olmak ve birlik mesajı vermek için böyle bir hamle yapmayı planladığını söyledi.

MONTRÖ DOLAYISIYLA TÜRKİYE KİLİT KONUMDA

ABD donanmasının Karadeniz’de rutin olarak devriye gezdiğini vurgulayan yetkili Karadeniz’e savaş gemisi yollamanın ise “Moskova’ya, ABD’nin gelişmeleri yakından izlediği” mesajını vereceğini söyledi.

Montrö Anlaşması uyarınca ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermeden önce tam 14 gün Türkiye’ye bilgilendirme vermesi gerekirken Ankara’dan flaş bir açıklama geldi.

TÜRKİYE: ABD GEMİLERİ 4 MAYIS’A KADAR KALACAK

Reuters haber ajansın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde, Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Türkiye’ye konuyla ilgili bilgi verdiğini aktardı. Yapılan açıklamada Boğazlar’dan iki ABD savaş gemisinin geçerek Karadeniz’e gideceği belirtildi.

Yapılan açıklamada ABD’ye ait savaş gemilerinin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacağı belirtildi.

CNN’e konuşan ABD’li yetkili, Ukrayna’ya destek olmak için Amerikan donanmasının bu hamleyi gerçekleştirebileceğini söyledi.

“HEMEN MÜDAHALE ETMEK İSTİYORUZ”

Öte yandan CNN’e konuşan yetkili ABD Donanması’nın Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında gözlem uçuşlarına devam edileceğini de söyledi. Yetkili böylelikle ABD’nin Rusya’nın denizdeki faaliyetleri ile birlikte Kırım’daki askeri pozisyonlarının da izlendiğini dile getirdi.

Çarşamba günü ABD’ye ait iki adet B-1 uçağı Ege Denizi üzerinde bir operasyona katılmıştı. ABD’li yetkili, “Rusya’nın saldırıya geçeceğini düşünmüyoruz fakat eğer işler değişirse biz orada müdahale etmeye hazır olmak istiyoruz” dedi. Yetkili bölgedeki durumun kısa bir sürede değişebileceğinin farkında olduklarını da vurguladı.

RUSYA: ENDİŞELİYİZ

Rusya ABD’nin bu hamlesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Karadeniz’de kıyısı olmayan ülkelerin bölgedeki askeri hamlelerin artmasından endişe ettiklerini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alexander Grushko, Interfax haber ajansına konuştu.

Grushko, “Karadeniz’de hareket edecek bütün savaş gemilerinin Montrö Anlaşması’yla uyumlu olması gerek” dedi.

BIDEN YÖNETİMİ TEMASTA

İnternet üzerinden yapılacak bir iklim zirvesine davet haricinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçmeyen ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi bu süreçte Ukrayna ile sık sık iletişim kurdu.

Geçen haftalarda Biden, Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Miller ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

ABD’ye ait iki savaş uçağı dün Ege Denizi üzerinde seyretmişti.

RUSYA DA 10 GEMİ GÖNDERİYOR

Öte yandan Rusya da flaş bir açıklama yaptı… Interfax haber ajansı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında tatbikat kapsamında en az 10 savaş gemisi ve 15.000 personelin bölgeye sevk edileceği belirtildi. Açıklamada, “Kış tatbikat çalışmalarımız kapsamında 10’dan fazla amfibi ve savaş gemisi Karadeniz’e yönlendirilecektir” denildi.

GERİLİM 2014’TEN BERİ SÜRÜYOR

Ukrayna-Rusya sınırında olan ve Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk kentlerinin de içinde olduğu Donbas bölgesinde 2014 yılından beri bir gerilim sürüyor. 2014’te bölgedeki Rus nüfusu ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından bölgede çatışmalar başladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar son haftalarda yoğunlaştı. 2014 yılından beri 3 binden fazla sivil yaşamını yitirirken her iki taraftan yaklaşık 30 bin asker de öldü.

Ukrayna parlamentosu, 7 yıl önce Kırım’ın ilhakı ve Donbas’ta yaşanan çatışmalar ile birlikte Rusya’yı saldırgan ülke olarak tanımlayan yasaya onay vererek ilişkilerin kopma noktasına gelmesine sebep olmuştu.

Halen Donbas’ta yaşanan gerilimin çözümüne ilişkin müzakereler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla yürütülse de taraflar arasında Temmuz 2020’de varılan ateşkes anlaşması ihlal edilmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde çok sayıda asker yaşamını yitirirken başta NATO ve AB olmak üzere birçok Ukrayna’ya destek mesajı vermişti.