Spor Dairesi kriterleri güncelledi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sporla ilgili son kararlarını güncelledi

Spor Dairesi Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sporla ilgili olan son kararlarını güncelledi.

Buna göre alınan kararlar doğrultusunda, salon ve açık alan takım antrenman ve müsabakaları ile bireysel müsabakalar 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendi. Tüm bireysel sporların antrenmanları ise açık havada ve salonlarda devam etmesi, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı hijyen ve sosyal mesafe kuralarına uyulması koşuluyla kararlaştırıldı.

Kapalı ve açık alanlarda gerçekleştirilen bireysel sporlarla ilgili alt yapı ve kurs çalışmalarının da Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı hijyen ve kapalı alan spor yerlerindeki düzenleme kurallarına uyulması koşuluyla devam etmesine karar verildi.

Alınan kararlar ve uygulamalar, 1 Ekim 2020 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yapacağı toplantının ardından yeniden revize edilip, Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından spor kamuoyunun bilgisine getirilecektir.

