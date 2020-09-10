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Özbilgehan’dan, Şimşek’e geçmiş olsun dileği

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Sadık Özbilgehan, Covid-19 testi pozitif çıkan Süper Lig hakemlerinden Serhan Şimşek’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, hakemlerin uzun süredir toplu antrenman çalışmalarında bulunmadığından dolayı hakem camiasından temaslı bulunmadığını açıkladı

Özbilgehan’dan, Şimşek’e geçmiş olsun dileği
KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan, Covid-19 testi pozitif çıkan Süper Lig hakemlerinden Serhan Şimşek ile ilgili açıklama yaptı.
Sadık Özbilgehan’ın açıklaması şöyle:
“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan, Covid-19 testi pozitif çıkan Süper Lig hakemlerinden Serhan Şimşek ile ilgili açıklama yaptı.
Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini sunan Özbilgehan'ın açıklaması şöyle;
"Süper Lig hakemlerimizden Serhan Şimşek’e yapılan testler sonucunda Covid-19 tanısı konmuştur. İlgili arkadaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.
Hakem camiamız uzun bir süredir toplu antrenman ve benzeri çalışmalarda bulunmadığından dolayı hakem camiası ile ilgili herhangi bir temaslı kişi bulunmamaktadır. Bu vesile ile hakem arkadaşımız Serhan Şimşek’e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunuruz.”
 
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