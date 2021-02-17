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Spor Dairesi heyeti, Akçay tesislerini inceledi

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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu ve Spor Dairesi müdürü Fuat Tek, Akçay Spor Kulübü tesislerinde incelemelerde bulundu

Spor Dairesi heyeti, Akçay tesislerini inceledi
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Spor Dairesi yönetiminin yaptığı ziyaretle ilgili Akçay Muhtarlığı bir açıklama yayınlayarak memnuniyetini paylaştı.
Muhtarlığın paylaşımı şöyle:
"Ekonomi ve Enerji bakanlığı özel kalem müdürü,Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topcu ve Spor Dairesi müdürü Fuat Tek’in köyümüzü ziyaret etmeleri bizleri çok mutlu etmiştir.
Böylesi zor bir süreçte işlerine dört elle sarılarak köyümüze gelip inşası devam eden Rauf Raif Denktaş parkımızda ve Akçay Spor Kulübü tesislerinde incelemelerde bulunmaları gelecek için yapılacak olan çalışmalarda bizlere heyecan katmaktadır. Ziyaretlerinden dolayı değerli müdürlerime şahsım ve köylüm adına teşekkürlerimizi sunarız.”
 
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