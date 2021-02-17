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Bayraktar: Antrenman planlaması yapmadık

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Özgü Bayraktar, “Sürecin çok uzun olmasından dolayı kontrol bizden uzaktır. Bireysel olarak oyuncuların çalışmaları devam ediyor. Ancak insanlar şu an hayatta kalabilme mücadelesindedirler. Dolayısıyla antrenman planlaması yapmadık.” açıklamasını yaptı

Bayraktar: Antrenman planlaması yapmadık
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Necati KÜLAHLILAR
Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklar ve insanların yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:
“Pandemi sürecinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan süreçte futbolcularımızla sürekli iletişim halinde olduk. Bu süreçte güzel antrenman programları uyguladık.
Fakat son dönemdeki sürecin çok uzun olması ve hedefe de yaklaşamamamızdan dolayı
kontrol bizden daha uzaktır. Bireysel olarak oyuncuların az da olsa çalışmaları devam ediyor. Ancak insanlar şu an hayatta kalabilme mücadelesindedirler. Dolayısıyla futbolla alakalı iletişime geçsek de herhangi bir antrenman planlaması veya takibi içerisinde değiliz.
Süreç yaklaştıkça çalışmalarımıza hız verip, takımı erken bir şekilde toparlamayı hedefliyoruz.
 
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