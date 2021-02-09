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Spor Dairesi, Arıklı başkanlığında toplandı

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Spor Dairesi, Arıklı başkanlığında toplandı
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Spor Dairesi genel yönetim kurulu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılımıyla ilk keztoplandı.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanı Mete Topçu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilerek, 2021 projeleri görüşüldü.   
 
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