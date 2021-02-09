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Zihni bu kez kara takıldı

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Zihni bu kez kara takıldı
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Niyazi ERGÜLEN
İngiliz Uluslar Ligi Kuzey Grubu takımlarından Maidstone United takımında forma giyen temsilcimiz Zihni Temelci bu hafta da lig maçına çıkamayacak.
Federasyon tarafından korona virüs salgını nedeniyle lige verilen zorunlu aradan sonra kulüplerin de onayıyla lige devam kararı alınmasına rağmen, maçlar bu hafta da oynanmayacak.
İngiltere’yi son 48 saatte etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı Maidstone United’ın, DorkingWanderers ile oynayacağı maç ertelendi. Maidstone United’ın maçlarını oynadığı GallagherStadium ise karla kaplanırken, bembeyaz görüntüye sahip oldu.
 
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