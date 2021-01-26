Özgürlük Stadı biçildi

Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig kulüplerinden Akıncılar’ın maçlarını oynadığı tarihi Akdoğan Özgürlük Stadının futbol sahasından çok verimli bir gömeç sahasını andırması ile ilgili haberimiz sonrasında saha zemini biçildi.
Spor Dairesinin, Akdoğan Özgürlük Stadındaki görevlisi, zemini biçerken, zemini gömeç ve diğer otlardan arındırdı.
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