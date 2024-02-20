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Cimnastik Federasyonu, 2 antrenörlük kursu düzenleyecek

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Cimnastik Federasyonu, 2 antrenörlük kursu düzenleyecek
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, antrenör sayısını artırmak ve mevcut antrenörlerinin gelişimini ilerletmek için 2 antrenörlük kursu birden düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve 2. – 3. Kademe Cimnastik Antrenörlük Kursları düzenleyecek. KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada kurslara kayıtların başladığı, detaylı bilgi ve iletişim için ise 0533 8241976 numaralı telefona başvurulabileceği duyuruldu.
 
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