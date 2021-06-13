Sırbistan’da başarı “Bizim Çocukların”

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasına katılan NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular arasında elde etmiş oldukları başarılarıyla hepimizi gururlandırdı.
Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda, Nev Çocuk Fitness sporcusu, 6 yaşındakiDogaDağgez bir ilki gerçekleştirerek 7 yaş kategorisinde yarışıp, güçlü rakipleri arasında Dünya 4.sü olmayı başardı.
TeamsFitnessChoreographyşampiyonluğu elde eden Çocuk Fitness Milli takımımızın elde etmiş olduğu dereceler ise şu şekilde:
DÜNYA ŞAMPİYONU:COŞKUN TAŞT ATEŞ
DÜNYA 3.sü ARMİN TUĞBERK
DÜNYA 3.sü AREN MUSTAFA TANTURA
DÜNYA 3.sü FUNDA ÖZBERKAN
DÜNYA 4.sü SAMILA DERIN GÜLKEN
DÜNYA 4.sü DOĞA DAĞGEZ (6 yas)
DÜNYA 5.si IŞINHAN YÜCEL
DÜNYA 5.si EGE SAPMAZ
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