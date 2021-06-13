Sırbistan’da başarı “Bizim Çocukların”

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasına katılan NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları önemli başarılar elde ettiler

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasına katılan NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcular arasında elde etmiş oldukları başarılarıyla hepimizi gururlandırdı.

Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda, Nev Çocuk Fitness sporcusu, 6 yaşındakiDogaDağgez bir ilki gerçekleştirerek 7 yaş kategorisinde yarışıp, güçlü rakipleri arasında Dünya 4.sü olmayı başardı.

TeamsFitnessChoreographyşampiyonluğu elde eden Çocuk Fitness Milli takımımızın elde etmiş olduğu dereceler ise şu şekilde:

DÜNYA ŞAMPİYONU:COŞKUN TAŞT ATEŞ

DÜNYA 3.sü ARMİN TUĞBERK

DÜNYA 3.sü AREN MUSTAFA TANTURA

DÜNYA 3.sü FUNDA ÖZBERKAN

DÜNYA 4.sü SAMILA DERIN GÜLKEN

DÜNYA 4.sü DOĞA DAĞGEZ (6 yas)

DÜNYA 5.si IŞINHAN YÜCEL

DÜNYA 5.si EGE SAPMAZ

