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Tek aday Gazioğlu

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu seçimli genel kurulu öncesinde tek başkan adayı mevcut başkan Hasan Gazioğlu üyelerden 2 yıllığına onay isteyecek

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Tek aday Gazioğlu
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu seçimli genel kurulu 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00’de KKTF idari binasında gerçekleşecek.
KKTF başkan adaylarının son başvuru tarihi 12 Haziran’da sona ererken, tek aday mevcut başkan Hasan Gazioğlu oldu. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 yılı seçimli genel kurulu federasyona bağlı 11 kulübün oy kullanımı ile gerçekleşecek. Seçilen yeni başkanın ve yönetim kurulunun görev süresi 2 yıl olacak.
Hasan Gazioğlu’nun yeniden başkanlığa tek aday olması ve yönetim kurulu ile birlikte 2 yıl görev alması KKTF 2021 Seçimli Genel Kurulu’nun ardından gerçekleşecek.
 
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