Şimşek taburcu oldu

Serkan Şimşek, Covid – 19 hastalığını yenerken, dün taburcu oldu. Serkan Şimşek, psikolojik olarak oldukça zor bir süreç geçirdiğini ancak sevindirici olanın sevildiğini anlamak olduğunu söyledi

Soydan SAKALLI

Futbolumuzun başarılı hakemlerinden Serkan Şimşek, Covid – 19 hastalığını yenerken, dün taburcu oldu.

Serkan Şimşek’i, Haspolat’taki evinde ilk karşılayan kişi ise sağır ve dilsiz komşusu Adnan oldu. Serkan Şimşektaburcu olduktan sonra şu açıklamaları şöyle:

“Hastalığı semptomsuz atlattım. Ancak psikolojik olarak oldukça zor bir süreç geçirdim. 20 gün boyunca yaşadıklarım anlatılmaz.

İşin sevindirici yanı ise sevildiğimi anlamak oldu. Başta futbol camiasından olmak üzere birçok insan sürekli olarak bana ulaşarak moral verdi. Bu da beni çok mutlu edip duygulandırdı. Kimsenin bu hastalığa yakalanmamasını temenni ederim. Bu nedenle de herkes kişisel önlemini alsın.”

