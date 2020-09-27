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Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
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Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
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Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
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SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
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Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
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Nöbetçi Eczaneler-27 Eylül 2020

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Nöbetçi Eczaneler-27 Eylül 2020

ALPDOĞAN ECZANESİ

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya

03923301036

ENVER ALİBABA ECZANESİ

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ KARSISI. FİKRİYE HÜSEYİN SOKAK.NO:1 A KÜÇÜK KAYMAKLI

03922271311

KIZILBAŞ ECZANESİ

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy

03922253259

GİRNE

BARIŞ ECZANESİ

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

03928218410

SERTAÇ ECZANESİ

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B

03928159067

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

03923656939

UZAY ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı Dumlupınar Mahallesi Halken 8 Apt. No:32 Ziraat Bankasi Karsisi Ozdilek yani

03923655656

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

03923712224

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy

03922369100

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

03923755366

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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