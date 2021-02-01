Sertoğlu: Koç’un açıklaması ortamı yumuşattı

Hasan Sertoğlu, MOK konusunda açıklamayaparken “MOK başkanıDursun Koç’un açıklaması ortamı yumuşattı. Aşkın Burcu yeni tüzük için çalışıyor. İyi niyet varsa kısa sürede bu işler çözülür. Federasyonlar da gider MOK’a üye olur”ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Hüseyin Kıral’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Kıral’ın Günlüğü programında Milli Olimpiyat Komitesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) başkanı Dursun Koç gelsinler hep birlikte tüzüğü yeniden yapalım açıklamasını yaparak ortamı yumuşattı.

Aşkın Burcu yeni tüzüğün hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dursun Koç ile de görüştüklerini biliyorum.

İyi niyet varsa çok kısa sürede bu işler çözülür. Federasyonlar da gider MOK’a üye olur ve MOK genel kurulunu yapar. Dursun Koç da aday olur. Federasyonlar da kendisine oy verir ve başkan olur.

Bizim derdimiz kimin başkan olduğu değil oradaki yapının durumudur. Yapı düzelttikten sonra kim isterse başkan olsun. Çünkü federasyonlar tüzüklerle yönetilir.”

