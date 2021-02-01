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Mevlit: Koç böl ve yönete gidiyor

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Orhun Mevlit,“MOK başkanı Dursun Koç pek iyi niyetli bir insan değildir. Bana geri dönüş yapacağını söyleyip yapmadı, göndereceğini söylediği tüzüğü göndermedi. Bizden ekmek çıkmayacağını anladı. Böl ve yönete gidiyor.”

Mevlit: Koç böl ve yönete gidiyor
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Basketbol Federasyonu (KTFF) başkanı Orhun Mevlit, Hüseyin Kıral’ın Kıbrıs Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Kıral’ın Günlüğü programında Milli Olimpiyat Komitesi konusunda açıklamalarda bulundu.
Orhun Mevlit’in açıklamaları şöyle:
“Kişiler hakkında çok konuşmayı sevmem ama MOK başkanı Dursun Koç pek iyi niyetli bir insan değildir. Benimle temasa geçip sonra dönüş yapacağını söyledi. Mesaj atmama rağmen göndereceğini söylediği tüzüğü göndermedi.
Bizden ekmek çıkmayacağını anladı. Böl ve yönete gidiyor. Böl ve yöneti biz daha iyi biliriz. O konuda çok iyi niyetli görmedim kendisini. Çok yol alacağını sanmıyorum. Benim idare amirim olan Spor Dairesinin yapısının çok çabuk şekilde toplanıp kararlar üretmesi gerekiyor.
Çünkü yaklaşık 2 yıldır devletin ürettiği pozitif bir katkı yoktur. Şu anda kendi kendine şoförsüz giden bir kamyon gibidir ülke sporu. Ülke spor sadece birkaç tane doğru insanın yaptığı doğru işlerle yürüyor.
Devlet spor politikası anlamında üretilmiş katkı sağlanmış hiçbir şey yoktur. Bir önceki yapının sonlanması bir spor insanı olarak beni mutlu etti. Sakat bir yapıydı. İnşallah bundan sonra aynı hatalara düşülmez.”
 
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