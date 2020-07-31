Sertoğlu bayramı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BaşkanıHasan Sertoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Hasan Sertoğlu kutlama mesajı şöyle:
“Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum.
Özelde futbol camiamızın, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.”
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