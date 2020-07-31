banner411
banner69
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
26 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
14 0
 
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
45 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
35 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
300 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
27 0
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
122 0
banner460

Sertoğlu bayramı kutladı

banner476

Sertoğlu bayramı kutladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BaşkanıHasan Sertoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Hasan Sertoğlu kutlama mesajı şöyle:
“Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum.
Özelde futbol camiamızın, genelde de tüm Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.