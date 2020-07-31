Satranç Federasyonu antrenör kursu düzenleyecek

“Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu(KKSF), 2. Sınıf (Başlangıç Seviyesi) Antrenör Kursu düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 17 – 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında 6 günlük 2. Sınıf Antrenör Kursu düzenlenecek. Antrenör terfi kursu olmayacak kurs, başlangıç seviyesinde olacak. Kurs daha once antrenör kursuna katılmamış kişilerin katılımına açık olacak. 5 gün sürecek kurslar 22 Ağustos 2020, Cumartesi günü (6. gün) yapılacak sınavın ardından sona erecek.
Kursa katılım koşulları şöyle:
* KKTC vatandaşı olmak
* 18 yaşını doldurmuş olmak
* Kursu başarı ile tamamlamış olanlardan Karakter Belgesi talep edilecektir.
Kurs için son başvuru tarihi 14 Ağustos, Cuma günüdür. 300 TL olan kurs ücreti ile birlikte başvurunuzu doğrudan Federasyon ofisine veya Federasyon Hesap numaralarına havale yoluyla "2. Sınıf Antrenör Kursu" açıklaması ile yapıp yatırım dekontunu [email protected] adresine göndermeniz gerekmektedir.
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