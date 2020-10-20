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Satrançta Cumhuriyet Kupası organize edilecek

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Satrançta Cumhuriyet Kupası organize edilecek
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Cumhuriyet Kupası Hızlı Satranç Turnuvası organize edecek.
Cumhuriyet Kupası Hızlı Satranç Turnuvası24 Ekim’de başlayarak, 25 Ekim’de tamamlanacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Ekim 2020 Perşembe saat: 17.00 olarak açıklanırken, turnuva İsviçre Sistemi olacak ve 7 tur üzerinden oynanacak.
Çanakkale TSK ve Doğa Satranç Akademilokallerinde gerçekleştirilecek turnuvaya tüm sporcular katılabilir. Turnuva üç kategoride yapılacak.
Turnuva bitiminde düzenlenecek ödül töreni her kategoride ilk 3 dereceyi alanlara madalya verilecek.
A kategorisi: 24 Ekim 2020 Cumartesi, Ana sınıflar ve ilkokul 1 ve 2.sınıflar katılabilir. (2015-2014-2013 doğumlular)
B Kategorisi 24 Ekim 2020 Cumartesi, İlkokul 3,4 ve 5.sınıflar (2012-2011-2010 doğumlular)
Açık kategori: 25 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak.
24 Ekim Cumartesi: A ve B grupları
25 Ekim Pazar Açık Grup
Kayıt kontrol: 09.00-09.30
Teknik toplantı: 09.45
İlk tur: 10.10
2.tur: 11.00
3.tur: 12.00
ARA
4.tur: 14.00
5.tur: 15.00
6.Tur: 16.00
7.Tur: 17.00

 
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