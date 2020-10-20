Mevlit negatif

Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, PCR testi pozitif çıkan bir hastanın temaslısı olduğu için karantinaya alındı.

Spor Dairesinde spor federasyonları ile yapılan toplantı sonrasında karantina merkezine giden Orhun Mevlit'in yapılan PCR testi negatif çıktı. Orhun Mevlit'in PCR testinin negatif çıkması kendisi ve toplantıya katılanları da rahatlattı.

