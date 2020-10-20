banner480
banner69
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
352 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
16 0
 
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
30 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
30 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
39 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
banner529

Mevlit negatif

banner476

Mevlit negatif
Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit, PCR testi pozitif çıkan bir hastanın temaslısı olduğu için karantinaya alındı.
Spor Dairesinde spor federasyonları ile yapılan toplantı sonrasında karantina merkezine giden Orhun Mevlit'in yapılan PCR testi negatif çıktı. Orhun Mevlit'in PCR testinin negatif çıkması kendisi ve toplantıya katılanları da rahatlattı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.