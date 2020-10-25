Sapsızoğluve ekibi, Erenköylü cimnastikçilerle buluştu

Hasan Sapsızoğlu, Basri Aydoğan ve Bilgin Diker, Yeni Erenköy’de faaliyet gösteren Altın Kum Cimnastik ve Yeni Erenköy Cimnastik kulüplerini ziyaret ederek, antrenörler, sporcular ve veliler ile görüştü

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun cimnastik sporunun ülke genelinde yayılması çalışmaları aralıksız sürüyor.KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,federasyon yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan ve deneyimli antrenör Bilgin Diker, Yeni Erenköy’de faaliyet gösteren 2 cimnastik kulübü, Altın Kum Cimnastik ve Yeni Erenköy Cimnastik kulüplerini ziyaret ederek, antrenörler, sporcular ve veliler ile görüştü.Başkan Hasan Sapsızoğlu, Yeni Erenköy’e gerçekleştirilen ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:“CimnastikFederasyonuolarak Yeni Erenköy bölgemizde bulunan Altın Kum Cimnastikve Yeni Erenköy Cimnastik kulüplerimize ziyarette bulunduk. Ziyaret sırasında çocuklarımızın yanında olarak güzel ve verimli bir çalışma gerçekleşirdik.Tüm yokluklara rağmen çocuklarımızın seviyeleri gelecek anlamında bizleri çok mutlu etti. Bu seviye gelmelerine yardımcı olan kulüp başkanlarımıza, antrenörlerimize ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunar çocuklarımıza başarılarının devamını dileriz. Ziyaretimiz antrenörlerimiz için de bir hizmet içi kurs da olurken, ailelerimizin de yoğun ilgisi bizleri gelecek adına umutlandırdı.Cimnastik Federasyonu olarak tüm imkanlarımızla kırsaldaki çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”