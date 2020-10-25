Beş yerel vaka da bugün

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1105.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 5.

Ülke dışından gelen vaka yok.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok.

Yerel vaka 5.

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 14.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 211 602.

Toplam vaka sayısı 899.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 830.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 64.

Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 20.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 44.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 5"