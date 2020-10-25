banner480
banner69
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
41 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
15 0
 
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
646 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
28 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
417 0
banner529

Beş yerel vaka da bugün

banner476

Beş yerel vaka da bugün

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu ve temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 1105.
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 5.
Ülke dışından gelen vaka yok.
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok.
Yerel vaka 5.
İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 14.
Bugün kaybedilen vaka yok.
Yapılan toplam test sayısı 211 602.
Toplam vaka sayısı 899.
İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 830.
Tedavisi devam eden vaka sayısı 64.
Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 20.
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 44.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 5"

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.