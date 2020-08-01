Sapsızoğlu’ndan, kutlama ve teşekkür

Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesajla Kurban Bayramını kutlarken, 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine katkı koyanlara da teşekkür etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yayınladığı mesajla Kurban Bayramını kutlarken, 2.Özgür Çocuk Cimnastik Şölenine katkı koyanlara da teşekkür etti.

Hasan Sapsızoğlu’nun, Kurban Bayramı mesajı ve 2.Özgür Çocuk Cimnastik Şöleni ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların,örf ve adaletlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramalar geçirmek dileğiyle. Bayramımız kutlu olsun.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlamaları çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şölenimizi, geniş katılım ve coşkulu cimnastik gösterilerimizle tamamlamış durumdayız.

Cimnastik Federasyonu ailesi olarak bizler bir araya gelerek başlangıç yaptık. Bir arada durarak ilerledik ve birlikte çalışarak başarıyı yakalamak için gece gündüz uğraşıyoruz.

Bu güzelliğin oluşmasında öncelikle çocuklarımızı, ailelerimizi, kulüp başkanlarımızı, yönetim kurulumuz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Cimnastik antrenörlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar çocuklarımıza sporumuzu sevdirdiler, bıkmadan usanmadan çalışıyorlar, muhteşem şovlar hazırlıyorlar. Antrenörlerimiz ayrıca 3 gün gösteri alanını hazırlamak için gece gündüz çalışıp, gecenin sorunsuz bitmesini sağladılar. Tüm antrenörlerimize çok teşekkür ederim.

Gecemizde bizleri yalnız bırakmayan ve yanımızda olan Başbakanımız Sn Ersin Tatar'a Sağlık Bakanımız Ali Pilli'ye, Spor Dairesi yönetim kurulu Başkanımız Kemal Deniz Dana'ya ve Spor Dairesi Müdürümüz Mehmet Özbilgehan'a çok teşekkür ederiz..

Son teşekkürümü de sesiyle coşkusuyla vede heyecanıyla sunumu gerçekleştiren Togay Menekşeli destekleri için çok teşekkür ederiz.

