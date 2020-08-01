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Güney'de bugün vaka sayısı 10 oldu

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Güney'de bugün vaka sayısı 10 oldu

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan 1997 koronavirüs testinden 5'i daha pozitif çıktı ve bugünkü vaka sayısı 10'a yükseldi.

Rum haber kaynakları, bu sabah açıklanan 5 vakadan sonra 5 pozitif vaka daha bulunduğunu duyurdu.
Bu 5 vakanın 4 tanesinin temaslı vakaların takibinden ortaya çıkan vakalar olduğu belirtilirken, bir kişinin ise kendisinin yaptırdığı testlerde pozitif olduğu belirlendiği bildiirldi.
Bugün toplam da 2987 test yapıldığı belirtildi.

Güney Kıbrıs'ta bugüne kadarki koronavirüs vakaları 1124'e çıktı.

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