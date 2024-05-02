Sapsızoğlu:Çocuklarımızın ve ailelerinin emeklerinin heba olmasını istemiyoruz

Hasan Sapsızoğlu, “Okullar arası müsabakalara katılımın daha fazla olmasını beklerken, çoğu okulun yarışmalara kayıt yapmadığını öğrendik. Bu yanlıştan bir an önce dönülüp, çocuklarımızın müsabakalara katılmalarının önü açılmalıdır. Çocuklarımızın ve ailelerinin emeklerinin heba olmasını istemiyoruz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,Cimnastik Federasyonu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde 2022 yılında ilk kez düzenlemeye başladığı okullar arası cimnastik yarışmalarına bu yıl da devam edileceğini açıkladı.

Okullar arası cimnastikyarışmalarının 3.’sünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Hasan Sapsızoğlu, bazı okulların yarışmalara katılım konusunda gerekli özeni göstermemelerine ise tepki gösterdi.

Ailelerin ve çocukların, yarışmalara katılamama durumlarının ortaya çıkmasından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduklarını vurgulayan Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ambargoyu kendi çocuklarımıza kendimiz yapıyoruz. Cimnastik Federasyonu olarak göreve geldiğimiz andan itibaren amacımız,cimnastikbranşımızı ada geneline yayarak çocuklarımızı sporun içinde tutup, sağlıklı nesiller yetiştirirken; özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmekti. Hedefimiz doğrultusunda da adım adım ilerliyoruz.

Cimnastikbranşımızda okullar arası müsabakalar yapılabilmesi için büyük uğraşlar verdikten sonra 2 yıl önce KKTC tarihinde ilk kez okullar arası müsabakalar yapılmıştır. Türkiye’ye giden sporcularımız, Türkiye’de başarılı sonuçlar almıştır.

Bu sene yarışmalara katılımın daha fazla olmasını beklerken, çoğu okulun yarışmalara kayıt yapmadığını öğrendik. Buna çok üzüldük. Konuyu araştırdığımızda okul müdürleri ve ilgili öğretmenlerin çocuklarımızı cimnastik müsabakalarına gitmelerinin önüne engel koyduklarını duymak, bizleri ve çocuklarımızı çok üzmüştür.

Bu yanlıştan bir an önce dönülüp büyük emekler veren çocuklarımızın müsabakalara katılmalarının önü açılmalıdır.Çocuklarımızın ve yaşanan duruma tepkili olan ailelerinin emeklerinin heba olmasını istemiyoruz.”

