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Akçay’daki cimnastik salonu, resmi açılışa hazır

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Akçay’daki cimnastik salonu, resmi açılışa hazır
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KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliğinde, imece usulü ile yapımı devam eden Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu resmi açılışa hazır hale geldi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve Batı bölgesinde faaliyet gösteren cimnastik kulüpleri, resmi açılışa yönelik olarak Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonunda toplantı gerçekleştirdi.
Faaliyetlerin devam ettiği salonun resmi açılışı için hazırlıklar tamamlanırken, yapılan toplantıda resmi açılışın 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de olması kararlaştırıldı.
 
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