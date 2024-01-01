banner913
banner932
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
21 0
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
21 0
 
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
18 0
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
28 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
18 0
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
39 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
41 0
banner996
banner985

Sapsızoğlu ve Dereliköylü, yılı salonda çalışmayla tamamladılar

banner989

banner974
Sapsızoğlu ve Dereliköylü, yılı salonda çalışmayla tamamladılar
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı içerisinde, imece usulüyle yapımı devam eden Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ile Koopbank Birkan Uzun CimnastikSalonu’nda tamirat ve tadilat işlerinin sonuna geldik.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyesi Selman Toprak ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü yılın son günü sabahın erken saatlerinde, atıl bir ambardan sporumuza hizmet edecek bir salona dönüşen Koopbank Birkan Uzun CimnastikSalonu’nda çalışma gerçekleştirdiler. 
Ocak ayı içerisinde açılışının yapılması hedeflenen Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ile Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonundaki tüm eksiklikler giderilirken, son rötuşlar yapılıyor.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.