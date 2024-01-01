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Erhan Çınar bilmecesi!

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Miracle Değirmenlik kendi basın grubundan Mormenekşe'nin yıldız golcüsü Erhan Çınar transferini duyururken konu ile ilgili olarak Mormenekşe Kulübü bu transfere kendilerinin onayı olmadığını açıkladı

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Erhan Çınar bilmecesi!
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AKSA Birinci Lig'de lider durumda bulunan Miracle Değirmenlik kendi basın grubundan Mormenekşe'nin yıldız golcüsü Erhan Çınar transferini duyururken konu ile ilgili olarak Mormenekşe cephesinden tepki gelmekte gecikmedi. Erhan Çınar transferinin kendilerinin onayı olmadan yapıldığını söyleyen ve olaya ciddi tepki koyan Mormenekşe Kulüp Başkanı Metin Menekşeli, Değirmenlik yönetiminin iki haftadan beri futbolcularının kafasını karıştırdığını ve en nihayetinde de sanki kulübün onayı alınmış ve transfer gerçekleşmiş gibi fotoğraflar servis edildiğini gördüğünü dile getirdi. Karşı tarafın algı yaratmaya çalıştığını düşündüğünü belirten Başkan Menekşeli, Erhan ile sözleşmelerinin olduğunu, verilen paralar bulunduğunu ve eğer Değirmenlik kulübü bu oyuncuyu transfer etmek istiyorsa önce kendileri ile masaya oturması gerektiğinin bilinmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek; camianın da olaya son derece tepkili olduğunu ve telefonlarının durmadığını vurguladı.
 
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