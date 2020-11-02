Sapsızoğlu: Tüm hedeflere ulaştık

Hasan Sapsızoğlu, göreve geldikleri tarihten bu yana koydukları tüm hedeflere ulaştıklarını, alt yapı hazırlıklarından sonra sıranın sportif başarıya geldiğini açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, göreve geldikleri tarihten bu yana yönetim kurulu ile ilgili yaptıkları çalışmalarla hedeflerine şimdiden ulaştıkları açıkladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“15 Haziran 2019 tarihinde yapılan Cimnastik Fedarasyonu başkanlıgı seçimi için hazırladığım kısa konuşmamda, seçilmem durumunda hedeflerimi kulüplerimize sunmuştum.

Bugün geldiğimiz noktada durum değerlendirmesi yaptığımızda; yönetim kurulumuz, kulüp başkanlarımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte tüm koyduğumuz hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Tüm bu altyapı hazırlıklarından sonra sportif başarının da en kısa zamanda gelmesi için çalışmalarımız artarak devam ediyor.”

