Sapsızoğlu: Tüm hedeflere ulaştık

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, göreve geldikleri tarihten bu yana yönetim kurulu ile ilgili yaptıkları çalışmalarla hedeflerine şimdiden ulaştıkları açıkladı.
Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“15 Haziran 2019 tarihinde yapılan Cimnastik Fedarasyonu başkanlıgı seçimi için hazırladığım kısa konuşmamda, seçilmem durumunda hedeflerimi kulüplerimize sunmuştum.
Bugün geldiğimiz noktada durum değerlendirmesi yaptığımızda; yönetim kurulumuz, kulüp başkanlarımız, antrenörlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte tüm koyduğumuz hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Tüm bu altyapı hazırlıklarından sonra sportif başarının da en kısa zamanda gelmesi için çalışmalarımız artarak devam ediyor.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.