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Soyer Spor isim sponsoru buldu

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Soyer Spor isim sponsoru buldu
Basketbolda Büyük Erkekler Ligi başta olmak üzere birçok branşta faaliyet gösteren Soyer Spor kulübü, yeni sezon için sponsorunu buldu.
Soyer Spor kulüp başkanı Tahir Soyer, bu yıl yapılacak tüm basketbol müsabakalarında isim sponsorları olarak Hacıganimler şirketi ile anlaşma sağlandığını açıklarken, kulübün isminin açık kullanımının Soyer Hacıganimler olacağını duyurdu.Soyer Hacıganimler Spor Kulübü dün akşam ilk maçında Çetinkaya ile karşılaştı.
 
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