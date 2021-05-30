Sapsızoğlu: St Hilarion’dan sesimizi Dünyaya haykıracağız

Hasan Sapsızoğlu, St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak ertelenen Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki gösterirken, “Federasyon olarak St Hilarion Kalesinde etkinlik düzenleyeceğiz. İlk defa düzenleyeceğimiz parkur branşımızı burada yaparak kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki gösterirken, federasyon olarak St Hilarion Kalesinde etkinlik düzenleme kararı aldıklarını açıkladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklaması şöyle:

“İptal eden konserin yerine St Hilarion Kalesinden, kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.

Ülkemizde parkur branşımızı ilk defa gerçekleştirmek istiyoruz. Parkur branşımızı gerekli izinleri alarak da St Hilarion Kalesinde yapma kararı aldık. Rum gelsin, kendi çocuklarımızın da faaliyetlerini durdursun.

Yıllardır uygulanan ambargolar altında ezilen çocuklarımız ve gençlerimizin sesini tüm Dünyaya duyurarak yapılan haksızlıkları St Hilarion Kalesinden haykıracağız.”

