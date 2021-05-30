Tekerlekler Mağusa’da cirilenecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği 10 aylık bir aradan sonra 2021 yılının ilk etkinliğini ‘’Tekerlekler Cirilensin‘’ otomobil gezisi ile Mağusa’da gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 10 aylık bir aradan sonra 2021 yılının ilk etkinliğini gerçekleştirecek.

150 klasik aracın katılımıyla rekorhedefleyerek sezon açılışını gerçekleştirmek isteyen Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği etkinliğini, Palm Beach Laguna’da gerçekleştirecek. Pandemi nedeniyle on ay kadar bir süredir yollardan uzak kalan klasik otomobil faaliyetleri 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Onuncu kez yapılacak olan ‘’Tekerlekler Cirilensin‘’ klasik otomobil gezisiMağusa Belediyesi himayelerinde ve Cafe No:8 ana sponsorluğunda yapılacak. Geçmiş yıllarda Namık Kemal Meydanında yapılan sergi, yoğun katılım nedeniyle bu yıl Palm Beach bölgesinde gerçekleşecek.

