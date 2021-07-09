Sapsızoğlu: Federasyonlarla işbirliği yapacağız

Hasan Sapsızoğlu “Cimnastik ailesinin yetiştirdiği çocuklarımızı yeteneği ve ilgisi olduğubranşlara servis edebilmek için tüm federasyon başkanları ile görüşerek işbirliği yapma projemiz vardır. Federasyonlarla işbirliği içerisinde spordaki seviyeyi yukarıya çekeceğiz.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu,cimnastik ailesinin yetiştirdiği çocukları diğer branşlara servis edebilmek için tüm federasyonlar ile görüşerek izleyeceğiyolu aktarıp işbirliği içerisinde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedefliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“En küçük yaşlarda başlanan spor branşlarının başında yer alan cimnastik sporu, dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik ve beceri gibi özelliklerin temelini oluşturuyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu olarak amacımız, sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmaktır.Sporumuza katkı koymak için çıktığımız bu yolda hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Göreve geldiğimiz günden itibaren büyük bir enerji ile çalışarak cimnastik sporumuzu ada geneline yaymayı başarmış bulunuyoruz.Kulübü olmayan federasyondan 14 kulübe ulaştık. Sadece Lefkoşa merkezde olan salondan 24 noktada salona, 5 antrenörden 70 antrenöre,0 (sıfır) hakemden 28 hakeme ve 150 sporcudan, 3000 sporcuya ulaşmış bulunmaktayız.Tüm altyapı hazırlıklarını tamamlayarak bundan sonraki süreçte üç salon daha ülkemize kazandırarak çıtayı dahada yukarıya alacağız. Altyapı eksikliklerini gidererek büyük bir yapılanma içerisine girdik.

Cimnastikbranşımızın içerisinde yeralabilecek çocuklarımızı tespit edebilmek için müsabakalarımızı yapmaya devam ederken diğer branşlarada servis edeceğimiz çocuklarımızıbelirleme çalışmalarımızın da sonuna geldik.

Cimnastik ailesinin yetiştirdiği özel çocuklarımızı diğer branşlara servis edebilmek için tüm federasyon başkanları ile görüşerek izleyeceğimiz yolu aktarıp işbirliği içerisinde ülke sporumuza başarılı sporcular kazandıracağız. Bu proje, ülkemizin uluslararası alanda görünür olabilmesi için her anlamda çıtayı yukarıya taşıyacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki hafta federasyon başkanları ile bire bir görüşerek bilgi alışverişinde bulunacağım.

Yaptığımız yetenek taramalarıyla belirlenen çocuklar, hangi branşa uygun ise hem cimnastik eğitimine devam edecek hemde yeteneği ve ilgisi olduğu branşın antrenmanlarına katılacak.

Örneğin haftada üç gün cimnastik, iki gün diğer branşta antrenmanlara gidecek çocuk, başarılı bir sporcu olarak yetişecektir. İlgili federasyonla işbirliği içerisinde spordaki seviyeyi yukarıya çekeceğiz.”

