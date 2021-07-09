Başkent’te takas gerçekleşti

Başkent’in Süper Ligdeki 2 temsilcisi Yenicami ile Göçmenköy arasında takas transferi gerçekleştirildi.
Yenicami, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Serhan Önet’in bonservisini Göçmenköy’den aldı. Göçmenköy ise geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Reşit Erişik’i bonservisli olarak kadrosuna kattı.
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