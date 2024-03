Sapsızoğlu, down sendromlular cimnastik şenliğine katıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen down sendromlular cimnastik şenliğine katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen down sendromlular cimnastikçilerle bir araya gelen Hasan Sapsızoğlu, gelecek yıl KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı down sendromlu cimnastikçilerin de bu şenlikte yer alması için gerekli görüşmeleri yaptı.

Hasan Sapsızoğlu, önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bu şenlikte temsil edileceğini açıkladı.