Mehmet Akif, Türkiye U 14 Milli takımında

Yakın Doğu Üniversitesi alt yapısında yetişen ve bu yıl İzmir ekibi Petkim Spor’a transfer olan genç basketbolcu Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U14 Milli takımına seçildi.

Antrenörlüğünü Ahmet Dağer’in yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi alt yapısında yıldızı parlayan ve Petkim Spor’a transfer olan genç oyuncu bu sezon Petkim ile U14 kategorisinde İzmir şampiyonluğu, U16 kategorisinde de İzmir ikinciliği yaşadı.

Daha önce Türkiye U14 Milli Takımı geniş aday kadrosuna davet edilen Mehmet Akif performansıyla, 12’ye indirilen Türkiye U14 Milli Takımı ana kadrosuna girdi.

Yıldız basketbolcu Türkiye U14 Milli Takımı ile Romanya’da düzenlenecek FIBA Gelişim Projesi kapsamındaki kampa katılacak.



